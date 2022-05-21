«Никогда не забуду этот визит». Премьер-министр Португалии прибыл в Украину и посетил Ирпень 21 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Антониу Кошта посетил Ирпень (Фото:António Costa via Twitter)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом он написал в Twitter.

«Я никогда не забуду визит в Ирпень. Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда затрагивает невинных людей. Семьи, в которых здесь была жизнь, работа, район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше меня поражает насилие против мирных жителей», — написал португальский премьер.

Видео дня

Он отметил, что визит проходит в знак солидарности с Украиной и ее народом.

«Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину», — заявил Кошта.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.