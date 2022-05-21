«Никогда не забуду этот визит». Премьер-министр Португалии прибыл в Украину и посетил Ирпень

21 мая, 14:56
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Антониу Кошта посетил Ирпень (Фото:António Costa via Twitter)

Антониу Кошта посетил Ирпень (Фото:António Costa via Twitter)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

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Об этом он написал в Twitter.

«Я никогда не забуду визит в Ирпень. Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда затрагивает невинных людей. Семьи, в которых здесь была жизнь, работа, район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше меня поражает насилие против мирных жителей», — написал португальский премьер.

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Он отметил, что визит проходит в знак солидарности с Украиной и ее народом.

«Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину», — заявил Кошта.

https://twitter.com/antoniocostapm/status/1527942346335305728
https://twitter.com/antoniocostapm/status/1527942355067752448
https://twitter.com/antoniocostapm/status/1527918717555941378
https://www.youtube.com/watch?v=M_MmqAUykmA&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Португалия Украина Ирпень

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