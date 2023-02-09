Решение за НАТО. Пока договоренностей о передаче Украине F-16 нет — премьер-министр Польши 9 февраля, 10:19 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Пока договоренностей о передаче Украине F-16 нет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос, стоит ли передавать Киеву самолеты F-16, он сказал, что у Украины есть полная поддержка, в том числе долгосрочная.

"Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решение за НАТО. Пока таких договоренностей нет» — сказал он в интервью Corriere della Sera.

Видео дня

Моравецкий добавил, что ему «хотелось бы верить», что отправка танков Leopard в Украину является доказательством прорыва в восприятии России, и Германия продолжит сотрудничать с Польшей для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.



Фото: NV

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, еще 20 января.