Премьер-министр Испании — Путину: Оставьте Украину в покое, эта война абсурдна
Педро Санчес (Фото:REUTERS/Juan Medina)
В понедельник, 21 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес направил «громкое послание» российскому диктатору Владимиру Путину на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которое проходит в Мадриде.
Об этом сообщает El Pais.
По его словам, пока эта «абсурдная война» не прекратится, страны-союзники будут оставаться едиными рядом с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность.
Санчес заявил, что НАТО укрепился «перед лицом глупых расчетов» Путина, и похвалил «оперативность, решительность и разумность», с которыми альянс отреагировал на вторжение.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что Россия и российский диктатор Владимир Путин ведут войну не только с Украиной, но и со всей Европой.