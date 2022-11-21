Премьер-министр Испании — Путину: Оставьте Украину в покое, эта война абсурдна 21 ноября, 14:02 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В понедельник, 21 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес направил «громкое послание» российскому диктатору Владимиру Путину на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которое проходит в Мадриде.

Об этом сообщает El Pais.

По его словам, пока эта «абсурдная война» не прекратится, страны-союзники будут оставаться едиными рядом с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность.

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Санчес заявил, что НАТО укрепился «перед лицом глупых расчетов» Путина, и похвалил «оперативность, решительность и разумность», с которыми альянс отреагировал на вторжение.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что Россия и российский диктатор Владимир Путин ведут войну не только с Украиной, но и со всей Европой.