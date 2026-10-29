Норвегия попросила FT исправить статью о разговоре Стёре и Стубба с Путиным

Путин, казалось, посвятил почти всё время изложению средневековой славянской истории (Фото: Павел Бедняков / пул через REUTERS)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг сообщения о том, что российский диктатор Владимир Путин посвятил большую часть телефонного разговора с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом лекции по средневековой славянской истории. Норвегия попросила газету Financial Times исправить материал, однако издание отказалось это сделать.

Об этом 28 октября сообщил норвежский телеканал TV 2.

27 октября Стёре и Стубб провели телефонный разговор с Путиным. Лидеры скандинавских стран хотели обсудить возможности деэскалации, в частности прекращение войны в Украине, а также перспективы создания европейского канала связи.

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По данным Financial Times, три источника сообщили изданию, что разговор пошел не по плану, а Путин посвятил почти все время изложению средневековой славянской истории вместо обсуждения мира и урегулирования кризисов.

Стере назвал эту информацию недостоверной и заявил, что его страна попросила FT исправить публикацию.

«Это неправильно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда. То, как он излагал славянскую историю, — просто неверно», — заявил премьер телеканалу TV 2.

По словам Стере, Путин попросил дать ему возможность изложить собственную версию событий, после чего рассказал о периоде с 2014 года по настоящее время.

Премьер-министр Норвегии также опроверг утверждение о том, что российский диктатор перехватил инициативу в разговоре. По его словам, переговоры длились полтора часа, а время между участниками распределилось примерно поровну. Для перевода был привлечен переводчик.

В то же время Financial Times заявила, что не будет менять статью. Представитель издания подчеркнул, что газета отстаивает принципы своей журналистики.

После телефонного разговора с главой Кремля Стере столкнулся с критикой со стороны союзников. Он объяснял, что вместе со Стуббом пытался сосредоточиться на шагах, необходимых для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал замысел Норвегии и Финляндии относительно переговоров с Путиным.

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пояснил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным пытался донести европейскую позицию относительно завершения войны против Украины. Вместе с президентом Финляндии Александером Стуббом он обсуждал возможные шаги по деэскалации, в частности прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и судам, экспортирующим украинское зерно, а также обмен военнопленными. Стёре подчеркнул, что одним из главных вопросов остаются гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.