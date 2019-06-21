Юлия Синькевич
Нетипичное кино. Пять фильмов, которые меня впечатлили
Анна Деревянко
Зеленый свет для бизнеса? Как прошла вчерашняя встреча с президентом
Иван Яковина
Победа Гонконга. Так что все-таки произошло?
Зоя Казанжи
О вокзале и полиции. Как у меня вытащили кошелек
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Катастрофа MH17: Нидерланды разочарованы заявлениями премьера Малайзии

Вчера, 20:11
Цей матеріал також доступний українською
Катастрофа MH17: Нидерланды разочарованы заявлениями премьера Малайзии - фото

REUTERS / Maxim Zmeyev

Во время катастрофы погибли 298 человек

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что заявления премьер-министра Малайзии о обнародованных результатах Международной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу MH17, разочаровывают.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

«Я могу представить, что родственники, конечно, очень разочарованы, и это также вызывает путаницу», — заявил Рютте.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что целю международного расследования по делу о гибели лайнера Боинг-777 на Донбассе было не установление истины, а в обвинение России.

Читайте также:
 СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении рейса MH17

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинга-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Россия все обвинения отвергла, назвав их голословными.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Теги:   Малайзия Нидерланды

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 15:54

img
ВНО-2019: историю Украины не сдали 16% абитуриентов
События

Вчера, 17:20

img
Убийство Даши Лукьяненко: суд арестовал подозреваемого
Политика

Вчера, 09:03

img
Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала список партии Оппозиционная платформа

ТОП 3

Геополитика

20 июня, 12:22

img
Сделали РФ козлом отпущения. Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17
11059
Геополитика

20 июня, 23:18

img
Катастрофа MH17: Германия прокомментировала выводы международной следственной группы
7834
Геополитика

20 июня, 16:18

img
Путин впервые прокомментировал возможность обмена украинских политзаключенных и моряков
4430