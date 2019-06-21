Катастрофа MH17: Нидерланды разочарованы заявлениями премьера Малайзии Вчера, 20:11 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Maxim Zmeyev Во время катастрофы погибли 298 человек REUTERS / Maxim Zmeyev

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что заявления премьер-министра Малайзии о обнародованных результатах Международной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу MH17, разочаровывают.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

«Я могу представить, что родственники, конечно, очень разочарованы, и это также вызывает путаницу», — заявил Рютте.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что целю международного расследования по делу о гибели лайнера Боинг-777 на Донбассе было не установление истины, а в обвинение России.

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19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинга-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Россия все обвинения отвергла, назвав их голословными.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.