Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев с рабочим визитом
Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (Фото:Vladislav Culiomza / Reuters)
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во вторник, 22 августа, прибыл в Киев с рабочим визитом.
Об этом свидетельствует положение, опубликованное в Официальном вестнике, сообщает Moldpes.
Отмечается, что Речан будет находиться в Киеве до 24 августа.
Издание сообщает, что его сопровождают вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину и другие.
Отмечается, что Речан планирует обсудить темы, связанные с этими сферами деятельности и сотрудничества.