Премьер-министр Молдовы прибыл в Киев с рабочим визитом 22 августа, 11:32 Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (Фото:Vladislav Culiomza / Reuters)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во вторник, 22 августа, прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом свидетельствует положение, опубликованное в Официальном вестнике, сообщает Moldpes.

Отмечается, что Речан будет находиться в Киеве до 24 августа.

Издание сообщает, что его сопровождают вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину и другие.

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Отмечается, что Речан планирует обсудить темы, связанные с этими сферами деятельности и сотрудничества.