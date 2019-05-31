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Премьер-министр Малайзии не верит, что РФ с ее «высоким уровнем дисциплины» сбила MH17

31 мая, 15:58
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Премьер-министр Малайзии не верит, что РФ с ее «высоким уровнем дисциплины» сбила MH17 - фото

REUTERS/Issei Kato

Заявления Мохамада противоречат выводам Международной следственной группы

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, выступающий за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Об этом он сказал во время конференции с FCCJ в Японии, передает портал Malai Mail.

Мохамад признал, что лайнер был сбит российской ракетой, однако заявил, что Международная следственная группа якобы не установила, кто именно ее выпустил.

«Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты», — заявил он.

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При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах.

Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, сбившей Боинг, но и то, что ЗРК Бук, из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.

Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и обратно.

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Еще одним доводом в пользу того, что РФ якобы не могла сбить пассажирский лайнер, по мнению Мохамада, является то, что россияне «военный народ» и очень «дисциплинированный».

«Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственна за запуск ракеты», — высказал свое мнение премьер Малайзии.

Теги:   Российская агрессия Малайзия MH17

Спецтема   Расследование крушения Боинга MH17 над Донбассом

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