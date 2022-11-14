«Сделал четкий акцент». Премьер-министр Китая назвал «безответственными» ядерные угрозы России — Reuters 14 ноября, 10:20 Ли Кецян (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Премьер-министр Китая Ли Кецян заявил, что ядерные угрозы страны-агрессора России безответственны, рассказал в понедельник, 14 ноября, высокопоставленный американский чиновник, сообщает Reuters.

Ли принял участие в саммите Восточной Азии вместе с президентом США Джо Байденом. По словам неназванного американского чиновника, премьер-министр Китая «достаточно широко говорил о политике Китая относительно Украины».

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Чиновник рассказал, что Ли «сделал четкий акцент на суверенитете, безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые».

Чиновник США сказал, что «в Пекине, безусловно, был определенный дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России», несмотря на официальное партнерство с Москвой.

«Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны», — сказал чиновник.

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20. Это будет первая личная встреча лидеров.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.