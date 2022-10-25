Премьер-министр Израиля заявил о необходимости реагировать на сближение Ирана и РФ 25 октября, 00:45 Яир Лапид прокомментировал сотрудничество режимов Ирана и РФ (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что все более обеспокоен информацией о сотрудничестве в военной сфере Ирана и РФ.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Часть работы, которую мы делаем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать… Поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать», — заявил Лапид.

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Он также отметил, что Израиль проводит по данному вопросу тесные консультации с США. Лапид сообщил, что недавно также общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине,» — сказал он.

Инфографика: НВ

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля.

18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов.

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».