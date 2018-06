Премьер-министр Израиля поблагодарил США за выход из Совета ООН по правам человека

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение США выйти из Совета ООН по правам человека.

"Решение США выйти из этой необъективной организации - это ясный сигнал, что "хватит значит хватит". Израиль приветствует американское заявление", - написал Нетаньяху в своем Twitter.

Он отметил, что Израиль и его политика в отношении палестинцев регулярно становится объектом для критики со стороны СПЧ. По мнению Премьера Израиля, "СПЧ зарекомендовал себя предвзятой, враждебной, антиизраильской организацией, которая предала свою миссию по защите прав человека"

"Израиль благодарит президента (США Дональда) Трампа, госсекретаря (Майка) Помпео и постпреда (при ООН Никки) Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", - написал Нетаньяху.

Israel thanks President Trump, Secretary Pompeo and Ambassador Haley for their courageous decision against the hypocrisy and the lies of the so-called UN Human Rights Council.