Премьер-министр Италии заявил, что санкции против РФ должны быть временными

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что санкции Европейского союза против России должны быть временным средством.
Об этом передает DW.
"Они не являются окончательным решением. Санкции – это средство. Поэтому, по нашему мнению, оно должно быть временным", - заявил Конте.
Он также отметил, что Италия будет стараться реформировать систему санкций Европейского союза.
"Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом Путиным для разрешения важнейших кризисов во всем мире", - заявил политик.
Ране вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически продлевать их каждые шесть месяцев.
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