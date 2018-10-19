Премьер-министр Италии заявил, что санкции против РФ должны быть временными

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что санкции Европейского союза против России должны быть временным средством.

Об этом передает DW.

"Они не являются окончательным решением. Санкции – это средство. Поэтому, по нашему мнению, оно должно быть временным", - заявил Конте.

Он также отметил, что Италия будет стараться реформировать систему санкций Европейского союза.

"Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом Путиным для разрешения важнейших кризисов во всем мире", - заявил политик.

Ране вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически продлевать их каждые шесть месяцев.