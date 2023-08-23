«Мы должны это признать». Премьер-министр Италии признала, что реакция Запада на оккупацию Крыма была ошибочной и недостаточной 23 августа, 01:05 Джорджия Мэлони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони прокомментировала реакцию Запада на оккупацию Крыма в 2014 году. По ее словам, она была ошибочной, и эту ошибку следует признать.

«В 2014 году западные страны полностью не поняли масштаба происходящего и, возможно, надеялись, что имперские стремления Москвы этим и ограничатся. Мы ошибались и должны это признать», — сказала она на саммите Крымской платформы.

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По словам Мелони, сегодня западные государства стоят бок о бок с Украиной и не устанут работать ради окончания войны и достижения справедливого мира.

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

