Премьер председательствующей в Совете ЕС Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев: обсудит с Зеленским поддержку Украины

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин во время визита в Украину в 2022 году (Фото: Офис президента)

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, чья страна в этом полугодии председательствует в Совете Европейского союза , прибыл с визитом в Киев. В столице Украины он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает Irish Examiner.

В рамках визита Мартин также посетит Верховную Раду, где встретится со спикером парламента Русланом Стефанчуком. Стороны планируют обсудить переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС, а также вопросы реализации внутренних реформ.

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Кроме того, премьер-министр Ирландии проведет переговоры с главой украинского правительства Сергеем Корецким, который недавно возглавил Кабинет министров.

Во время пребывания в Киеве Мартин посетит гражданские объекты, пострадавшие в результате российских атак, а также встретится с представителями международных организаций и благотворительных структур, которые при поддержке Ирландии помогают пострадавшим.

Также глава ирландского правительства планирует пообщаться с представителями ирландской общины в Украине.

Накануне визита Мартин заявил, что прибыл в Киев в начале председательства Ирландии в Совете ЕС, чтобы подтвердить «неизменную солидарность Европейского союза и Ирландии с правительством и народом Украины».

По его словам, Украина после более чем четырех лет полномасштабной российской агрессии продолжает демонстрировать стойкость и мужество, несмотря на усиление атак РФ в последние недели.

Премьер-министр Ирландии подчеркнул, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов председательства его страны в ЕС.

«Этот визит дает возможность непосредственно от президента Зеленского и премьер-министра Корецкого узнать о ситуации на местах и потребностях украинского правительства, которое вступает в пятый год обороны своей страны от российской агрессии», — отметил Мартин.

Визит главы правительства Ирландии проходит через три недели после поездки Владимира Зеленского в Дублин, куда он прибыл по случаю начала председательства Ирландии в Совете ЕС.

В последний раз Михол Мартин был в Украине в июле 2022 года. Тогда он посетил пострадавшие от российской оккупации населенные пункты Киевской области — Бородянку, Бучу и Ирпень. Он выразил готовность Ирландии помогать в восстановлении Украины и осудил российскую агрессию.