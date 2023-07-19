В Украину приехал премьер-министр Ирландии, он посетил Бучу 19 июля, 13:59 Лео Варадкар в Буче во время визита в Украину (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В среду, 19 июля, в Украину прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Во время своего визита он посетил места российских преступлений в Буче.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

Он рассказал Варадкару, что в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину в Бучанском районе Киевской области было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.

Видео дня

По словам Костина, системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев через национальную идентичность и проукраинскую позицию.

«Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности России за международные преступления. Кремлевский режим представляет угрозу для всего мира. Поэтому весь мир должен действовать сообща и скоординированно, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло», — резюмировал Костин.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

С начала большой войны РФ против Украины Ирландия принимает украинских беженцев, оказывая им поддержку.