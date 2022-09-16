«Настоящая эпоха — это не эпоха войны». Премьер-министр Индии заявил Путину, что сейчас не время для войны 16 сентября, 18:20 Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexandуr Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что сейчас не время для войны, поскольку нужно решать мировые проблемы с продовольствием, удобрениями и топливом, сообщает Reuters.

Путин встретился с Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

По информации агентства, Моди сказал Путину, что настоящая эпоха — это не эпоха войны.

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«Настоящая эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону», — сказал Моди, добавив, что демократия, дипломатия и диалог сохраняют мир.

Во время официальной встречи Путин заявил, что понимает опасения Моди по поводу войны в Украине. По его словам, Россия сделает все, чтобы конфликт прекратился как можно быстрее. При этом Путин в очередной раз обвинил Киев в отказе от переговоров.

Поездка российского диктатора Владимира Путина на саммит ШОС в Узбекистане ярко продемонстрировала падение его репутации даже среди бывших союзников.



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