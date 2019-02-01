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Премьер-министр Финляндии: Brexit забрал слишком много времени

Сегодня, 17:10
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EPA

Brexit запланирован на 29 марта

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что с вопросом о Brexit следует как можно быстрее попрощаться. 

Об этом он сказал в интервью Politico.

"Brexit забрал слишком много времени у нашего процесса принятия решений ... Я надеюсь, что этот вопрос исчезнет с нашей повестки дня как можно скорее", - заявил премьер.

Сипиля, отвечая на вопрос, насколько он разочарован из-за Brexit по шкале от 1 до 10, сказал, что на 12.

По мнению премьера, возможность жесткого Brexit сейчас намного выше, чем раньше.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

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Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Финляндия Великобритания Евросоюз

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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