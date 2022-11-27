Премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку

27 ноября, 18:29
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Премьер Бельгии Александер де Кроо (слева) и глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (справа) (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

Премьер Бельгии Александер де Кроо (слева) и глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (справа) (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо в воскресенье, 27 ноября, посетил Бучу и Бородянку в Киевской области, которые сильно пострадали в результате российской оккупации в феврале-марте 2022 года.

Фото из поездки де Кроо обнародовал в Twitter.

«Молчаливый. Шокированный. Злой. От ужаса Бучи чувствуешь себя плохо. Как люди могут быть так жестоки?» — написал бельгийский премьер.

Видео дня

https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1596833083902545920

Он подчеркнул, что Бельгия продолжит борьбу с безнаказанностью за варварские военные преступления, совершенные в Киевской области российскими войсками.

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Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сопровождавший бельгийского премьера, также поделился фотографиями поездки.

Как рассказал Кулеба, вместе с де Кроо они посетили место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также побывали в поселке Бородянка, который после российской оккупации почти полностью разрушен.

«Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что восхищается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны», — написал Кулеба в соцсетях.

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Накануне премьер-министр Бельгии Александер де Кроо прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с украинским президентом, первой леди Еленой Зеленской и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также другими иностранными премьерами, прибывшими в Киев, де Кроо почтил память жертв Голодоморов.

Кроме того, он принял участие в саммите Grain from Ukraine, который впервые провели 26 ноября в день памяти жертв Голодоморов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Бельгия Буча Киевская область Война России против Украины Бородянка Алексей Кулеба

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