«Абсолютно плохая идея». Премьер-министр Бельгии высказался против лишения Венгрии права председательства в Совете ЕС 14 июня, 10:28 Александер Де Кроо (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Бельгии, Александер де Кроо, заявил, что лишение Венгрии права на председательство в Совете ЕС может быть «контрпродуктивным» и назвал такое решение «абсолютно плохой идеей».

Как сообщает Euractiv, де Кроо разделяет обеспокоенность Парламента ЕС относительно председательства Венгрии в Совете, поскольку правительство Виктора Орбана обвиняют в «системной коррупции».

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Бельгийский премьер подчеркнул, что председательство — это не только привилегия, но и обязанность, поэтому запрет возглавить Совет ЕС может быть шагом, который «ставит Венгрию в привилегированное положение», поскольку президентство обязывает государство-члена «проявить свою позицию» и «быть посредником».

30 мая сообщалось, что Европарламент поставил под сомнение вероятное председательство этой страны.

1 июня законодатели ЕС поддержали резолюцию, которая позволит заблокировать председательство Венгрии в Совете ЕС.