«Абсолютно плохая идея». Премьер-министр Бельгии высказался против лишения Венгрии права председательства в Совете ЕС
Александер Де Кроо (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Премьер-министр Бельгии, Александер де Кроо, заявил, что лишение Венгрии права на председательство в Совете ЕС может быть «контрпродуктивным» и назвал такое решение «абсолютно плохой идеей».
Как сообщает Euractiv, де Кроо разделяет обеспокоенность Парламента ЕС относительно председательства Венгрии в Совете, поскольку правительство Виктора Орбана обвиняют в «системной коррупции».
Бельгийский премьер подчеркнул, что председательство — это не только привилегия, но и обязанность, поэтому запрет возглавить Совет ЕС может быть шагом, который «ставит Венгрию в привилегированное положение», поскольку президентство обязывает государство-члена «проявить свою позицию» и «быть посредником».
30 мая сообщалось, что Европарламент поставил под сомнение вероятное председательство этой страны.
1 июня законодатели ЕС поддержали резолюцию, которая позволит заблокировать председательство Венгрии в Совете ЕС.