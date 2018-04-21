Премьер-министр Армении призвал оппозицию к переговорам

Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал оппозиционного депутата и организатора массовых протестов Николо Пашиняна к немедленным переговорам. Об этом сообщается в заявлении армянского премьер-министра.

"Глубоко обеспокоен распространяющимися внутриполитическими процессами. С целью избежать необратимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно", – заявил премьер-министр Армении.

Накануне оппозиционный политик отказался от переговоров с Саргсяном.

"Теперь для диалога уже слишком поздно, но это не значит, что мы не готовы к любой дискуссии", – заявил Николо Пашинян перед демонстрантами во время митинга в центре Еревана.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 апреля, в Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, ситуация напряженная. Полиция задержала несколько человек.

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Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

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