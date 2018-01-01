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Премьер Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit

Сегодня, 17:46
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Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Голосование, которое должно было сотосятся 11 декабря, отложено на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от Brexit в одностороннем порядке.

Как сообщалось, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Теперь его должны поддержать власти страны.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

 

 

 

Теги:   Тереза Мэй Brexit Великобритания

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Премьер Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit

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