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Премьер Медведев заявил, что Зеленский не сделал ничего для «восстановления отношений» с РФ

Сегодня, 07:31
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Премьер Медведев заявил, что Зеленский не сделал ничего для «восстановления отношений» с РФ - фото

government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал «запастись терпением», так как новая украинская власть не сделала шагов для «восстановления отношений».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Медведева в программе Вести в субботу.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим», — сказал российский премьер. «Давайте запасемся терпением!» — призвал он. «В конечном счете, это все в руках нового президента [Украины], новой власти», — заявил он, добавив, что у него нет «иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов».

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Российский премьер также назвал недальновидным исключение из числа переговорщиков с РФ главы политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука.

«Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — заявил премьер.

Ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

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Позже Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса с РФ.

Теги:   Владимир Зеленский Дмитрий Медведев Виктор Медведчук

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