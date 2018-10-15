15 октября 2018, понедельник

Премьер Македонии предложил уступки оппозиции за изменение названия страны

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Зоран Заев

Зоран Заев

Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении вопроса о переименовании страны на Республику Северная Македония.

Об этом сообщает DW.

"Пришло время сказать "стоп" расколам, наступил шанс простить (друг другу - ред.)", - заявил Заев, имея в виду вторжение националистической оппозиции в парламент в апреле 2017 года, в результате чего Заев получил травмы.

Нескольким представителям оппозиционной партии предъявили обвинения из-за этого инцидента. Также члены националистической политсилы, которая была у власти в стране, находятся под следствием из-за коррупции.

Хотя премьер прямо не предложил оппозиционерам амнистию, СМИ в Македонии живо обсуждают возможные политические торги между властью и оппозицией.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Спор стран относительно названия Македония продолжался с 1990-х годов.

Согласно закону, дебаты в парламенте могут длиться до 10 дней, однако оппозиция может прервать их, оставив парламент. Если Заеву не удастся переманить на свою сторону 10 оппозиционных депутатов, голоса которых необходимы для внесения изменений в Конституцию и дальнейшего изменения названия страны, скорее всего, премьер объявит новые выборы.

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