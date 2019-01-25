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Премьер Македонии поздравил Грецию с "исторической победой"

Вчера, 16:43
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@Zoran_Zaev / Twitter

Греция и Македония договорились о переименовании последней

Премьер-министр Македонии Зоран Заев поздравил главу правительства Греции Алексиса Ципраса с "исторической победой" после ратификации соглашения о переименовании Македонии.

"Поздравляю моего друга Алексиса Ципраса, вместе с нашими народами мы достигли исторической победы. Да здравствует Преспское соглашение! За вечный мир и прогресс на Балканах и в Европе! ", - написал он в Twitter.

Напомним, что 25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии. 

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение о переименовании Македонии на Северную Македонию.

Соглашение между Македонией и Грецией получило название Преспское, так как было подписано возле озера Преспа, которое разделено между Македонией, Грецией и Албанией.

Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

Теги:   Алексис Ципрас Македония Греция

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