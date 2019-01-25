Премьер Македонии поздравил Грецию с "исторической победой"
Премьер-министр Македонии Зоран Заев поздравил
главу правительства Греции Алексиса Ципраса с "исторической победой"
после ратификации соглашения о переименовании Македонии.
"Поздравляю моего друга Алексиса Ципраса,
вместе с нашими народами мы достигли исторической победы. Да здравствует Преспское
соглашение! За вечный мир и прогресс на Балканах и в Европе! ", - написал
он в Twitter.
Напомним, что 25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.
В июне 2018 года Македония и Греция
подписали историческое соглашение о переименовании Македонии на Северную
Македонию.
Соглашение между Македонией и Грецией получило
название Преспское, так как было подписано возле озера Преспа, которое разделено
между Македонией, Грецией и Албанией.
Взамен Афины разблокировали переговоры о
присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия
Македония продолжались с 1990-х годов.