Премьер Македонии поздравил Грецию с "исторической победой" Вчера, 16:43 301 Цей матеріал також доступний українською @Zoran_Zaev / Twitter Греция и Македония договорились о переименовании последней @Zoran_Zaev / Twitter

Премьер-министр Македонии Зоран Заев поздравил главу правительства Греции Алексиса Ципраса с "исторической победой" после ратификации соглашения о переименовании Македонии.

"Поздравляю моего друга Алексиса Ципраса, вместе с нашими народами мы достигли исторической победы. Да здравствует Преспское соглашение! За вечный мир и прогресс на Балканах и в Европе! ", - написал он в Twitter.

Congratulations my friend @tsipras_eu, together with our peoples we reached a historical victory. Long live the Prespa Agreement! For eternal peace and progress of the Balkans and in Europe! pic.twitter.com/f9aIpMa4Xz 25 января 2019 г.

Напомним, что 25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение о переименовании Македонии на Северную Македонию.

Соглашение между Македонией и Грецией получило название Преспское, так как было подписано возле озера Преспа, которое разделено между Македонией, Грецией и Албанией.

Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.