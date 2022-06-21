Премьер Люксембурга прибыл в Киев и встретился с Зеленским — видео

21 июня, 17:44
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Зеленский поблагодарил Бетеля за его визит, а также опубликовал видео встречи. (Фото:Скриншот из видео Zelenskiy Official/Telegram)

Зеленский поблагодарил Бетеля за его визит, а также опубликовал видео встречи. (Фото:Скриншот из видео Zelenskiy Official/Telegram)

В Киев прибыл с визитом премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Приветствую в Киеве премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля. Быть сейчас в Украине и с Украиной — значит быть на светлой стороне истории», — написал он.

Зеленский поблагодарил Беттеля за его визит, а также опубликовал видео встречи.

Видео дня

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Визит Люксембург Владимир Зеленский Премьер-министр

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