Премьер Люксембурга прибыл в Киев и встретился с Зеленским — видео
Зеленский поблагодарил Бетеля за его визит, а также опубликовал видео встречи. (Фото:Скриншот из видео Zelenskiy Official/Telegram)
В Киев прибыл с визитом премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Приветствую в Киеве премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля. Быть сейчас в Украине и с Украиной — значит быть на светлой стороне истории», — написал он.
Зеленский поблагодарил Беттеля за его визит, а также опубликовал видео встречи.
В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.
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