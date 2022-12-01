«Надо набраться терпения». Санкции против России будут ощутимы, но для этого нужно время — премьер Литвы

1 декабря, 16:10
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Ингрида Шимоните (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Ингрида Шимоните (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что санкции Запада против страны-агрессора России за развязанную ею войну будут иметь ощутимый эффект, но чуть позже.

Об этом сообщает Reuters.

«Мой месседж — надо набраться терпения. Потому что не существует санкций, которые могут обрушить в России все с сегодняшнего дня на завтра. Это просто невозможно», — сказала Шимоните.

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По ее словам, между союзниками-членами НАТО есть широкий консенсус по поводу того, что нельзя давить на Украину касательно переговоров с РФ.

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Украина рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста в девятом санкционном пакете.

22 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз в девятом пакете санкций против России приложить усилия для того, чтобы уничтожить способность страны-агрессора производить новые ракеты.

https://www.youtube.com/watch?v=-l8qZ6iZ31Y&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва Западные санкции Война России против Украины

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