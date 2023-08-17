Премьер Латвии официально подал в отставку 17 августа, 16:44 Кришянис Кариньш (Фото:Krišjānis Kariņš / X)

В четверг, 17 августа, премьер Латвии Кришянис Кариньш подал президенту заявление об отставке, и Эдгарс Ринкевичс принял его.

Далее правительство Кариньша продолжит работать как временное для создания нового правительства.

Кришьянис Кариньш занимал должность четыре с половиной года, и на этот период выпали все сложные события последних лет, в частности пандемия коронавируса, гибридные угрозы на восточных границах и вызовы, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

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В начале августа Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами о сохранении правительства, однако они не согласились с его условием о замене определенных министров и предложили другое — чтобы отставку министров рассматривали, если они не выполнят конкретные задачи в определенный срок.

Каринш на это не согласился и начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями. Сначала он заявил, что не планирует уходить в отставку, но в понедельник изменил решение и объявил, что подаст заявление.

Вероятным преемником Кариньша в должности называют Эвику Силиня, действующего министра по благосостоянию, которая также является представительницей партии Кариньша Новое единство.