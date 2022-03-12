Премьер Израиля посоветовал Зеленскому принять условия Путина и сдаться — источник Jerusalem Post 12 марта, 10:05 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять требования России для окончания войны, сообщает Jerusalem Post.

Источник издания в израильском правительстве рассказал, что Зеленский отказался следовать совету Беннета.

По данным источника, Беннет инициировал телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого сказал: «На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение».

Ответ украинского президента был коротким: «Я вас услышал».

Издание отмечает, что Зеленскому и его окружению не понравились слова Беннета.

«Беннет сказал нам сдаться… Мы не собираемся этого делать. Мы знаем, что предложение Путина — это только начало», — сказал чиновник.

Нафтали Беннетт в последние дни пытается играть роль посредника в урегулировании между Украиной и РФ. Он побывал в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным, неоднократно общался по телефону с Зеленским. Конкретных результатов эти посреднические усилия пока не принесли.



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