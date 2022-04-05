Трагедия в Буче. Премьер Израиля осудил убийство мирных украинцев, но не стал обвинять РФ

5 апреля, 16:58
Цей матеріал також доступний українською
Братская могила в Буче, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Братская могила в Буче, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил убийство мирных жителей в Буче, но не стал обвинять войска РФ в преступлении. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

«Мы потрясены ужасными зрелищами в Буче — ужасными сценами — и осуждаем их. Страдания граждан Украины безмерны, и мы делаем все возможное, чтобы помочь», — сказал Беннетт во время пресс-конференции.

Видео дня

СМИ отмечает, что трагедия в Буче вызвала раскол в межпартийной коалиции Беннета. Один министр-либерал назвал эти убийства военным преступлением России, а другой правый партнер предложил прислушаться к заявлениям страны-агрессора.

Читайте также:
Читайте также:
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
Это не просто война — это геноцид

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Израиль Российская агрессия Буча Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X