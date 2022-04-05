Трагедия в Буче. Премьер Израиля осудил убийство мирных украинцев, но не стал обвинять РФ
Братская могила в Буче, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил убийство мирных жителей в Буче, но не стал обвинять войска РФ в преступлении. Об этом сообщает Reuters.
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«Мы потрясены ужасными зрелищами в Буче — ужасными сценами — и осуждаем их. Страдания граждан Украины безмерны, и мы делаем все возможное, чтобы помочь», — сказал Беннетт во время пресс-конференции.
СМИ отмечает, что трагедия в Буче вызвала раскол в межпартийной коалиции Беннета. Один министр-либерал назвал эти убийства военным преступлением России, а другой правый партнер предложил прислушаться к заявлениям страны-агрессора.
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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.
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