27 сентября 2018, четверг

Премьер Израиля рассекретил данные о "секретном ядерном хранилище" в Тегеране

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Биньямин Нетаньяху впервые обнародовал информацию о ядерном объекте в Тегеране

Биньямин Нетаньяху впервые обнародовал информацию о ядерном объекте в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрывает ядерное хранилище, расположенное в Тегеране.

Нетаньяху представил карты с местоположением и фотографии того, что, по его словам, является "секретным ядерным хранилищем" в районе Туркузабад Тегерана, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН, передает AP.

По его словам, Израиль передаст эту информацию Международному агентству по атомной энергии и спецслужбам других странам, а также  призвал инспекторов МАГАТЭ провести проверку на указанном объекте.

Нетаньяху сообщил, что в секретном хранилище находятся радиоактивные материалы и оборудование, для вывоза которых может потребоваться 15 грузовых контейнеров емкостью в 20 тонн, передает NEWSru.

Напомним, что израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

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