Премьер Израиля: Последствия катастрофы Ил-20 в Сирии могли быть более серьезными

Катастрофа российского Ил-20 могла иметь более серьезные последствия, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что катастрофа самолета Ил-20 с российскими военными в Сирии могла иметь более серьезные последствия.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Kan.

"Крушение российского самолета может иметь более серьезные последствия", - отметил израильский премьер, не уточнив, о чем идет речь.

Он также подтвердил, что обсуждал с Трампом передачу Россией зенитно-ракетного комплекса С-300 для Сирии. Нетаньяху подчеркнул, что этот вопрос является очень важным для безопасности Израиля.

Напомним, 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

После этого Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.