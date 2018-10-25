Премьер Италии призвал отменить санкции Евросоюза против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.

Во время визита в Москву Конте заявил, что настроен на усиление торгового сотрудничества с Москвой несмотря на санкции, сообщает Радио Свобода.

Он назвал Россию важным игроком в мире и отметил, что раскол между ЕС и Россией длился слишком долго, и он хотел бы увидеть отмену санкций.

"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть", - заявил Конте.

В то же время он отказался сказать, готов ли Рим ветировать в декабре восстановления санкций.

"Италия хотела бы убедить другие европейские страны, что единственный путь вперед - через диалог", - добавил итальянский премьер.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически восстанавливать их каждые шесть месяцев.

Кроме того, по информации СМИ, Италия выступила против предложения стран ЕС ввести новые санкции в отношении России за организацию кибератак.