Премьер Италии пригрозил отменить визит в Париж из-за критики итальянской миграционной политики

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил отменить визит в Париж после того, как президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритикова итальянский отказ принять корабль с более чем 600 беженцами из Африки.

Об этом сообщает издание La Stampa.

"Мы не потерпим лицемерных уроков со стороны Франции", - заявили в правительстве Италии.

Кроме того, из-за заявлений официального Парижа МИД Италии вызвал для разъяснений посла Франции.

12 июня президент Макрон назвал решение Рима отказать в приеме корабля с африканскими беженцами обсолютно циничным и неоправданным.

Напомним, спасательное судно Aquarius, принадлежащее организации SOS Méditerranée, спасло в Средиземном море 629 беженцев. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался принять судно в итальянских портах, отвергла возможность приема этой группы беженцев и Мальта.

В итоге судно с нелегалами согласилась принять Испания.