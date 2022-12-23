Премьер Италии планирует посетить Украину в начале 2023 года 23 декабря, 13:30 Джорджия Мэлони (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что намерена посетить Украину в начале следующего года.

Об этом сообщает VOA.

Она уточнила, что перед визитом проведет телефонный разговор с Зеленским, однако точной даты она не назвала.

«Я позвоню Зеленскому, чтобы передать ему мои пожелания и организовать эту поездку, которую я намерен совершить в первые месяцы следующего года», — сказала Мэлони в эфире итальянского телеканала.

Видео дня

Предыдущий премьер-министр Италии Марио Драги посещал Киев в июне вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

25 сентября в Италии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджия Мэлони — лидер первой из политсил, набравшая около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.

13 декабря Сенат (верхняя палата парламента) поддержал резолюцию о продлении поставок военной помощи Украине до конца 2023 года.

Джорджия Мэлони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине, и подчеркнула, что для помощи украинскому народу также необходима военная помощь.