Премьер Италии планирует посетить Украину в начале 2023 года
Джорджия Мэлони (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что намерена посетить Украину в начале следующего года.
Об этом сообщает VOA.
Она уточнила, что перед визитом проведет телефонный разговор с Зеленским, однако точной даты она не назвала.
«Я позвоню Зеленскому, чтобы передать ему мои пожелания и организовать эту поездку, которую я намерен совершить в первые месяцы следующего года», — сказала Мэлони в эфире итальянского телеканала.
Предыдущий премьер-министр Италии Марио Драги посещал Киев в июне вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
25 сентября в Италии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджия Мэлони — лидер первой из политсил, набравшая около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.
13 декабря Сенат (верхняя палата парламента) поддержал резолюцию о продлении поставок военной помощи Украине до конца 2023 года.
Джорджия Мэлони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине, и подчеркнула, что для помощи украинскому народу также необходима военная помощь.