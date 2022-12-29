Премьер Италии планирует посетить Киев до 24 февраля

29 декабря, 20:47
Поделиться:
Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Sky TG24.

Мелони заявила, что намерена отправиться в Киев до 24 февраля, потому что это дата, «когда могут быть предприняты некоторые инициативы».

Она добавила, что окончательная дата будет подтверждена только тогда, когда условия безопасности позволят спланировать визит, пишет Bloomberg.

Видео дня

Читайте также:

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига, президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram) Италия рассматривает передачу Украине систем ПВО — премьер Мелони в разговоре с Зеленским

О планах премьера Италии посетить Украину стало известно 23 декабря.

Ранее Мелони сообщала, что Италия надеется на прекращение захватнической войны РФ против Украины и готова стать гарантом мирного урегулирования.

13 декабря Сенат Италии решил продлить поставки военной помощи Украине до конца 2023 года. Тогда Джорджа Мелони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине.

https://www.youtube.com/embed/Mjjibq6ixOA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Италия Джорджия Мелони

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X