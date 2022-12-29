Премьер Италии планирует посетить Киев до 24 февраля 29 декабря, 20:47 Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Sky TG24.

Мелони заявила, что намерена отправиться в Киев до 24 февраля, потому что это дата, «когда могут быть предприняты некоторые инициативы».

Она добавила, что окончательная дата будет подтверждена только тогда, когда условия безопасности позволят спланировать визит, пишет Bloomberg.

Видео дня

О планах премьера Италии посетить Украину стало известно 23 декабря.

Ранее Мелони сообщала, что Италия надеется на прекращение захватнической войны РФ против Украины и готова стать гарантом мирного урегулирования.

13 декабря Сенат Италии решил продлить поставки военной помощи Украине до конца 2023 года. Тогда Джорджа Мелони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине.