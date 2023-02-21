Путин нес пропаганду, народ Украины сам просит Зеленского воевать с РФ — премьер Италии 21 февраля, 18:17 Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что российский диктатор Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ 21 февраля произносил клише пропаганды вместо какого-либо конструктива.

Во время визита в Украину в комментарии газете La Stampa она сказала, что надеялась на то, что Путин покажет готовность к возможному прекращению войны.

Она отметила, что реальные факты отличаются от того, что говорит Путин, так как Украина является жертвой, а Россия — агрессором.

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«Он отвечает за все это. Нарратив Кремля против Запада и Киева является ложным. Российская пропаганда говорит, что здесь, в Украине, есть режим и что они хотят освободить украинский народ. Но я не вижу здесь режима, я вижу народ, который просит правительство воевать с россиянами», — сказала премьер.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявил, что Путин во время выступления продемонстрировал «неактуальность и растерянность», а Россия находится в безусловном «таёжном тупике».

21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он врал о развязанной против Украины полномасштабной войне и повторял роспропаганду. Глава Кремля заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о готовности возобновить испытания ядерного оружия.