11 самолетов за три недели. Премьер Испании сообщил, что его страна передала Украине 170 тонн военной помощи 21 апреля, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Испании Педро Санчес (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его страна за три недели отправила 11 самолетов с 170 тоннами военной техники для Украины.

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«За последние три недели Испания отправила гуманитарную помощь и значительные объемы военного снаряжения, медикаментов и оружия. 11 самолетов с 170 тоннами военной техники уже были отправлены», — сказал он во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он добавил, что Испания полностью привержена санкциям ЕС против путинского режима и заверил, что Испания продолжит предоставлять Украине политическую, гуманитарную и финансовую поддержку, а также военное снаряжение.

«Мы одобрили гуманитарный пакет на сумму 31 млн евро — наибольшее обязательство, когда-либо данное Испанией отдельной стране», — сказал Санчес.

Также, по его словам, из испанского порта уже отправился корабль Изабель, на борту которого — 200 тонн боеприпасов для Украины. Он добавил, что это самый большой груз, который его страна отправляла раньше.

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