«Говорим на языке борьбы за свободу». Зеленский встретился с премьером Хорватии: в Киев возвращается посол

8 мая, 14:09
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Андрей Пленкович и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Андрей Пленкович и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в воскресенье, 8 мая, приехал в Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил о возвращении посла в Киев.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Украинский лидер назвал визит Пленковича «важным сигналом солидарности» и поблагодарил хорватов за поддержку в борьбе с современными проявлениями нацизма со стороны РФ. В частности, они обсудили евроинтеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

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«Украина говорит с Хорватией на одном языке — языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны», — заявил Зеленский.

Во время пресс-конференции Пленкович сообщил, что в Киев 8 мая из Львова возвращается посол Хорватии в Украине Аница Джамич.

После полномасштабного вторжения Хорватия выслала 18 российских дипломатов и шесть человек административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Хорватия Посол Андрей Пленкович Владимир Зеленский Война России против Украины

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