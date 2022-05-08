«Говорим на языке борьбы за свободу». Зеленский встретился с премьером Хорватии: в Киев возвращается посол 8 мая, 14:09 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пленкович и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в воскресенье, 8 мая, приехал в Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил о возвращении посла в Киев.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Украинский лидер назвал визит Пленковича «важным сигналом солидарности» и поблагодарил хорватов за поддержку в борьбе с современными проявлениями нацизма со стороны РФ. В частности, они обсудили евроинтеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

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«Украина говорит с Хорватией на одном языке — языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны», — заявил Зеленский.

Во время пресс-конференции Пленкович сообщил, что в Киев 8 мая из Львова возвращается посол Хорватии в Украине Аница Джамич.



После полномасштабного вторжения Хорватия выслала 18 российских дипломатов и шесть человек административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.

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