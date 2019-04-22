Премьер Грузии поздравил Зеленского с победой на выборах
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента.
"Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении", - написал он в своем Twitter.
21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.
Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.
Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.