Премьер Грузии поздравил Зеленского с победой на выборах Сегодня, 09:56 91 Цей матеріал також доступний українською Vincent Kessler/Reuters Бахтадзе выразил поддержку Зеленскому Vincent Kessler/Reuters

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

"Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении", - написал он в своем Twitter.

Congratulations to the newly elected President Volodymyr Zelensky! Georgia stands with Ukraine in its peaceful and democratic decision! 🇺🇦🇬🇪 21 апреля 2019 г.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.