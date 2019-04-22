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Премьер Грузии поздравил Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 09:56
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Премьер Грузии поздравил Зеленского с победой на выборах - фото

Vincent Kessler/Reuters

Бахтадзе выразил поддержку Зеленскому

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

"Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении", - написал он в своем Twitter.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсманпосольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Теги:   Грузия Мамука Бахтадзе Владимир Зеленский

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