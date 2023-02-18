«Тогда мы совершили большую ошибку». Премьер Финляндии о реакции ЕС на захват Крыма 2014 года

18 февраля, 16:07
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Санна Марин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Санна Марин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вялая реакция Запада на оккупацию Крыма подтолкнула президента РФ Владимира Путина к полномасштабной войне против Украины.

Об этом она сказала на 59-й Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 18 февраля, сообщает Helsingin Sanomat.

По ее словам, полномасштабного вторжения РФ не было бы, если бы Запад более серьезно воспринял захват полуострова Кремлем.

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«Мы дали [президенту России Владимиру – ред.] Путину все карты в руки, чтобы он мог очень быстро завоевать полуостров. Сейчас мы должны использовать этот опыт и больше не быть наивными. Я согласна с теми, кто хочет сохранить этот прекрасный мир и не тратить средства на наращивание вооружений, но, к сожалению, сейчас это нереально», - сказала Марин.

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Премьер Финляндии также подчеркнула, что война в Украине – это не только проблема для Европы. Это проблемы всего мира.

«Авторитарные страны поднимают свои головы против международного порядка, основанного на правилах. И это проблема для каждого. Когда Россия атаковала Украину, она нарушила все правила, все договоренности, которые сама взяла на себя к этому. И это проблема для каждого. Потому что мы увидим десятилетия такого же поведения, если Украина не выиграет войну, если мы не будем стоять на страже наших ценностей и международного порядка, основанного на правилах», — заявила Марин.

Она призвала увеличить и ускорить военную помощь Украине.

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"Нам нужно ускорить и увеличить военное производство и очень быстро", - подчеркнула Марин.

Ранее Министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что Финляндия является частью коалиции по предоставлению Украине основных боевиков танков Leopard.

Мюнхенская конференция безопасности состоится с 17 по 19 февраля 2023 года, одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

https://www.youtube.com/embed/XV0IA_YbUQ0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Финляндия Оккупация Крыма Мюнхенская конференция по безопасности Санна Марин Война России против Украины

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