Премьер Эстонии ответила Макрону: Гарантии безопасности для России — это завеса, чтобы оправдать военные преступления 5 декабря, 20:54 Кая Каллас (Фото:Emmi Korhonen/Lehtikuva/via REUTERS)

Гарантии безопасности для страны-агрессора России — это завеса, с помощью которой Кремль может оправдать захватнические войны и военные преступления в Украине.

Таким образом премьер-министр Эстонии Кая Каллас в комментарии ЕRR прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

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Каллас подчеркнула, что инициатива на поле боя в настоящее время находится в руках Украины, которая успешно освободила часть оккупированных территорий. Однако России, по ее словам, нужен перерыв, чтобы выиграть время и подготовиться к следующему наступлению.

«Поэтому прекращение огня сегодня было бы в военных интересах России, а говорить о мире или прекращении огня опасно», — подчеркнула Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что на протяжении многих лет Россия требовала гарантий безопасности.

«Это завеса, с помощью которой можно оправдать захватнические войны и другие военные преступления. Это также тема, которая используется для проталкивания политики сфер влияния, чтобы лишить страны права принимать самостоятельные решения о внешней и оборонной политике», — пишет Каллас.

Она также убеждена, что Украина должна победить, а преступники привлечены к ответственности. Преждевременный мир, по ее словам, до достижения этих целей не обеспечит безопасность в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».