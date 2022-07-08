Поддерживала Украину и требовала изолировать Путина. Премьер Эстонии заявила, что уходит в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото:Kaja Kallas/Facebook)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку, в комментарии эстонскому ресурсу Delfi.
Издание отмечает, что причиной отставки Каллас стали длительные коалиционные переговоры в эстонском парламенте. Члены партии Isamaa были готовы присоединятся к коалиции, если Каллас уйдет с поста премьер-министра, пишет издание.
«Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — сказала Каллас, добавив, что все политические партии должны были идти на компромиссы.
Каллас призывала изолировать российского диктатора Владимира Путина, а также признать Россию основной угрозой в стратегии НАТО.
Эстония одна из первых признала российскую агрессию против Украины геноцидом. Она также передала военной помощи Украине приблизительно на 250 млн евро, что составляет 0,8% ВВП страны.
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