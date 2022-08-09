Премьер Эстонии призвала ЕС немедленно прекратить выдачу виз гражданам РФ

9 августа, 12:36
Каи Каллас подчеркнула, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Каи Каллас подчеркнула, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Каи Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам.

Об этом она написала во вторник, 9 августа, у себя в Twitter.

Читайте также:
Империалистам вход запрещен. В грузинском баре ввели входные «визы» для граждан РФ

По словам Каллас, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека», поэтому ЕС гражданам РФ ничего не должен.

Видео дня

«Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония и Латвия — единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — потребовала глава эстонского правительства.

Читайте также:
Латвия прекратила выдачу виз россиянам
https://twitter.com/kajakallas/status/1556903576726896642

Ранее с аналогичным призывом выступил и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что лишь тогда «они поймут».

«Они говорят: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?“ Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина», — пояснил он в интервью The Washington Post.

Читайте также:
Премьер Финляндии будет добиваться ограничения на поездки для россиян в ЕС

С 1 июля Украина отменила безвизовый режим для граждан РФ. При этом, как отмечают в Госпогранслужбе, даже наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд в нашу страну.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Визы Российская агрессия Эстония Россияне Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Запуск миссии Артемида-1 изначально планировали еще на 2018 год. Различные финансовые, технические и бюрократические проблемы затормозили лунную программу (Фото:NASA)
История на наших глазах /
В NASA наконец определились с датой запуска Лунной миссии — вот, чего нам стоит ожидать
9 августа, 08:03
Научпоп
Чтобы похудеть, можете воспользоваться несколькими простыми советами (Фото:Pixabay)
Не ведитесь /
Пять лайфхаков для похудения, которые на самом деле не работают
9 августа, 07:00
Питание
Костюмы с цветочным принтом, платья в стиле пэчворк и яркие мини платья с вьетнамками — в моде в августе (Фото:instagram.com/sasha.mei; slipintostyle; chiaraferragni)
Большие тенденции и микротренды /
9 образов, в которых модницы будут жить в августе
8 августа, 21:30
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X