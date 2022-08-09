Премьер Эстонии призвала ЕС немедленно прекратить выдачу виз гражданам РФ 9 августа, 12:36 Каи Каллас подчеркнула, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Каи Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам.

Об этом она написала во вторник, 9 августа, у себя в Twitter.

По словам Каллас, посещение Европы — «это привилегия, а не право человека», поэтому ЕС гражданам РФ ничего не должен.

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«Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония и Латвия — единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — потребовала глава эстонского правительства.

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Ранее с аналогичным призывом выступил и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что лишь тогда «они поймут».

«Они говорят: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?“ Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина», — пояснил он в интервью The Washington Post.

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С 1 июля Украина отменила безвизовый режим для граждан РФ. При этом, как отмечают в Госпогранслужбе, даже наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд в нашу страну.



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