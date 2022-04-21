«То, что вам необходимо». Премьер Дании пообещала выделить Украине $90 млн на оружие 21 апреля, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Копенгаген выделит около $90 миллионов на оружие для Украины.

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«То, что вам больше всего необходимо — оружие. Скажем прямо, мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, и будем это делать в будущем», — сказала она во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Фредериксен уточнила, что ее страна выделит почти 600 тысяч датских крон (около $90 миллионов) на оружие.

Также она сообщила, что Дания готова возглавить процесс послевоенного восстановления Николаева.

«Мы также хотели бы сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались в датский парламент, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили согласием на это предложение», — добавила премьер.



Ранее Фредериксен обещала, что ее страна поставит больше оружия Украине. Также, по ее словам, изучается вопрос о том, как Дания может помочь в восстановлении Украины.

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