Премьер Чехии отказался от предложения принять 50 сирийских сирот: Лучше построим школы в Сирии Сегодня, 12:19 34 Цей матеріал також доступний українською Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал "бессмысленным" предложение депутата Европарламента Михаэлы Шойдровой принять 50 детей, лишившихся родителей во время войны в Сирии.

Вместо размещения в Чехии сирийских детей Бабиш настаивает на строительстве школы и детского сада примерно для 150 сирот в Сирии.

"Я убежден, что мы должны помочь сирийским детям там, где они живут, а предложения и идеи Михаэлы Шойдровой с самого начала бессмысленны", - цитирует Бабиша Радио Прага.

Ранее Бабиш заявил, что находящихся на территории ЕС нелегалов необходимо вернуть в их родные страны.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия последовательно выступают против солидарного распределения беженцев в пределах Европейского Союза.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции.

Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.