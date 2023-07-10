Премьер Британии убежден, что законное место Украины — в НАТО 10 июля, 20:39 Риши Сунак (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что законное место Украины — в НАТО. При этом, по его словам, Киеву «нецелесообразно» вступать в Альянс до окончания российской войны.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

Сунак после переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что хочет работать с союзниками, чтобы обсудить пути вступления Украины в НАТО.

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Премьер Британии убежден, что «законное место» Украины — в Альянсе. Пресс-секретарь добавил, что, по мнению Сунака, для Украины «нецелесообразно» вступать в НАТО, пока длится война с Россией.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

10 июля Кулеба заявил, что страны НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс. В то же время Столтенберг сказал, что консультации по этому поводу еще продолжаются.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства. 10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе.