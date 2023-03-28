Премьер Британии призвал Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским 28 марта, 21:43 Риши Сунак (Фото:Jack Hill/Pool via REUTERS)

По поводу любого конкретного мирного предложения, Си Цзиньпин непосредственно должен пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время слушаний в процедурном комитете британской Палаты общин.

Премьер-министр Британии считает, что последние действия Китая в связи с полномасштабным вторжением России в Украину подорвали его статус как нейтральной стороны, и отныне Лондон призывает Пекин к конструктивным шагам в этом направлении.

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Сунак отметил, что Лондон и другие западные столицы приветствуют поддержку Китаем территориальной целостности Украины в рамках различных заявлений и форматов, однако не считают, что действия Пекина придают доверие Китаю как к нейтральной стороне.

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«Мы призываем Си Цзиньпина (главу Китая — ред.) напрямую пообщаться с президентом Зеленским по любому конкретному мирному предложению, которое Китай заинтересован предложить… Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе», — отметил Сунак.

Комментируя недавний визит китайского лидера в Москву, премьер Британии констатировал, что Россия зависит от Китая, поэтому он призывает Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина, чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины в качестве предпосылки для переговоров.

«В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе», — добавил он.

Ожидалось, что Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней после визита в Москву, поскольку он не общался с ним после вторжения России. Однако этот разговор еще не состоялся.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор. Он также сообщил, что Украина по дипломатическим каналам передала Китаю украинскую формулу мира.

23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП.

В Китае же избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли эти переговоры.