Премьер Британии Сунак назвал Китай угрозой, но заявил о готовности к диалогу 15 ноября, 17:32 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу для страны, в то же время он назвал диалог с Пекином о глобальных проблемах правильным.

Об этом сообщает Reuters.

"Мне совершенно ясно, что Китай представляет собой системный вызов как нашим ценностям, так и нашим интересам, и представляет собой единственную самую большую государственную угрозу нашей экономической безопасности, и поэтому правильно, что мы предпринимаем шаги, необходимые для собственной защиты", - сказал он Sky News кулуарах G20.

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Премьер также выразил надежду, что сможет встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином во время саммита в Индонезии.



"Если мы хотим решить большие глобальные проблемы, такие как здравоохранение, Россия и Украина, восстановление мировой экономики или даже изменение климата, важно вести диалог и взаимодействовать с Китаем в рамках решения этих проблем", - сказал Сунак.

