«Его харизма нам нужна». Лидерство Джонсона раздражает Шольца и Макрона — эксперт-международник 8 июня, 17:35 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранил должность после голосования по вотуму доверия 6 июня, и это хорошо для Украины, считает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Очень хорошо, что Джонсон будет оставаться еще долгое время в должности премьер-министра, потому что его харизма нам нужна. И нужна не только как поддержка из Британии, но и локомотив поддержки европейцев. Его лидерство раздражает, но, с другой стороны, и подталкивает Шольца и Макрона делать хоть что-то по отношению к Украине и занимать более четкую проукраинскую позицию, чем они предпочли бы это делать», — рассказал Хара в эфире Радио НВ.

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28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным. В МИД Польши раскритиковали телефонные разговоры, назвав их «совершенно нелепыми».

С декабря 2021 только Макрон разговаривал с Путиным около 100 часов, о чем лично рассказал в интервью Financial Times .

Также французский президент заявил, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход по дипломатическому пути». За эти слова его раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы " сохранить лицо" Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

В последнее время и Шольца критикуют из-за его нерешительных высказываний о войне в Украине и недостаточной военной поддержки в противодействии стране-агрессору.

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