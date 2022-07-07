«В Кремле хотят видеть раскол». Что потеряет Украина с отставкой британского премьера Бориса Джонсона — Фесенко 7 июля, 13:53 Эксклюзив НВ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Политолог Владимир Фесенко считает, что на смену премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может прийти человек с более сдержанной позицией.

«Преимущество Бориса Джонсона для Украины было в том, что он был очень яркой фигурой и эмоционально заряженной на поддержку Украины. У нового премьера может быть более сдержанная позиция, он может быть не столь яркой фигурой, чтобы вызвать и медийный, и политический резонанс. Но главное для нас, что в той же Консервативной партии, если мы посмотрим на позицию не только премьер-министра, но и министра иностранных дел Великобритании, и представителей партии, — нет внутренних дискуссий о поддержке Украины», — рассказал в эфире Радио НВ Фесенко.

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Поэтому, уверен Фесенко, поддержка Украины Великобританией будет сохраняться. А потому, считает он, у России нет поводов для радости, хотя они уже празднуют отставку Джонсона.

«В Кремле всегда олицетворяют политику. <...> Они могут радоваться, но, думаю, если Джонсон уйдет, увидят, что политика Великобритании не изменится, поэтому это будет очередной ошибкой российских властей. Они хотят видеть раскол на Западе, но своими агрессивными действиями наоборот, хотя бы относительно, но консолидируют Запад в противостоянии РФ», — добавил Фесенко.

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