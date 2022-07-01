Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы 1 июля, 21:49 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в интервью ВВС, отрывок которого публикует пресс-служба Одесского горсовета в Telegram.

«Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней», — сказал он.

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Горсовет отмечает, что таким образом Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

Труханов добавил, что Британия — это «главный союзник и друг» Украины, а если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии — украинцы бы уже давно победили оккупантов.

«Подчеркну — это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города — подданным Великобритании, за все время существования награды — с 1862 года», — добавил мэр.

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